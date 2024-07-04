Талалаев: Гакпо — самое яркое явление на Евро-2024 среди крайних нападающих

Известный российский тренер Андрей Талалаев высказался о нападающем сборной Нидерландов и английского «Ливерпуля» Коди Гакпо.

«Многие футболисты, приезжая в сборную, играют с большей страстью и ответственностью. На Гакпо это влияет положительно. Если мы говорим об игре крайних нападающих, то он сейчас самое яркое явление на турнире», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Румынией и Нидерландами. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль. В итоге встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 3:0.