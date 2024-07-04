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Йенс Леманн: сборная Испании — это команда детей

Йенс Леманн: сборная Испании — это команда детей
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Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением об испанской национальной команде в преддверии их очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы видели хорошие результаты [сборной Испании], показанные на групповом этапе. С точки зрения техники они, возможно, лучше нас. Но они маленького роста и неопытны. Это команда детей. У них очень молодые игроки. У них не так уж много опыта на международных турнирах», — приводит слова Леманна Goal со ссылкой на Welt.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

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