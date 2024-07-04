«Акрон» продлил контракт с полузащитником Данилиным

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Акрона».

Отмечается, что новое соглашение носит долгосрочный характер.

«Данилин выступает за красно-чёрных с лета 2023 года. Лучший молодой игрок Первой лиги в сезоне-2023/2024 сыграл за «Акрон» 34 матча во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Один из его голов помог команде пройти «Урал» в переходных матчах.

Желаем новых успехов, Кирилл!» — написано в заявлении тольяттинского клуба.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Акрон» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится 20 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.