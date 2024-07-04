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Конная полиция охраняет тренировки сборной Германии, чтобы избежать слежки — Bild

Конная полиция охраняет тренировки сборной Германии, чтобы избежать слежки — Bild
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В сборной Германии предприняли ряд мер по охране её тренировочной базы в Херцогенаурахе, чтобы представители испанской национальной команды не узнали о тактических нюансах игры бундестим в преддверии их очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля. Об этом сообщает Bild.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, с целью обеспечения безопасности территорию тренировочной базы, включая ближайшие трассы, патрулирует конная полиция. Кроме того, людей, проходящих мимо неё, сопровождают сотрудники службы безопасности, которые воспроизводят громкую музыку на своих мобильных телефонах, чтобы заглушить указания тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана и выкрики футболистов.

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