Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру команды в контрольном матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничейном результате в контрольном матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).
«Получились два разных тайма? Надо сказать, что были проведены замены, и всё-таки неоптимальный состав даёт о себе знать. Даёт о себе знать и та нагрузка, которая была накануне. Свежести пока нет. Её не и должно быть на данном этапе. В 34 градуса жары мы делали паузы после 15 минут игры на водопой, и ребятам было тяжело. Но в любом случае были хорошие отрезки, и мы смотрим на то, как мы были организованы.
До матча мы сказали, что не будем атаковать при начале атаки соперника – будем играть в среднем блоке. Многое получалось. В товарищеской игре нет акцента на результат, и он второстепенный. Мы смотрим на то, что наигрывали и как это передаётся в игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
- 4 июля 2024
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