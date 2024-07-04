ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру команды в контрольном матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру команды в контрольном матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничейном результате в контрольном матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 июля 2024, четверг. 11:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Чумич – 29'     1:1 Тесленко – 47'     2:1 Вада – 59'     2:2 Писарский – 89'    

«Получились два разных тайма? Надо сказать, что были проведены замены, и всё-таки неоптимальный состав даёт о себе знать. Даёт о себе знать и та нагрузка, которая была накануне. Свежести пока нет. Её не и должно быть на данном этапе. В 34 градуса жары мы делали паузы после 15 минут игры на водопой, и ребятам было тяжело. Но в любом случае были хорошие отрезки, и мы смотрим на то, как мы были организованы.

До матча мы сказали, что не будем атаковать при начале атаки соперника – будем играть в среднем блоке. Многое получалось. В товарищеской игре нет акцента на результат, и он второстепенный. Мы смотрим на то, что наигрывали и как это передаётся в игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android