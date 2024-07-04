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Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к форварду Пульге

Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к форварду Пульге
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе к 23-летнему бразильскому нападающему Эрику Пульге из «Сеары».

«Год назад мне показывали этого футболиста. Мы знаем о нём. Но больше ничего не могу сказать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ранее президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари сообщил, что «Крылья Советов» интересуются Пульгой из «Сеары», выступающей в Серии В чемпионата Бразилии. В нынешнем сезоне бразильской Серии B Эрик Пульга забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 11 матчах.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата — самарцы набрали 41 очко в 30 встречах.

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