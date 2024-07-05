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Рахимов рассказал, когда вернутся игроки «Рубина», отсутствующие в контрольных матчах

Рахимов рассказал, когда вернутся игроки «Рубина», отсутствующие в контрольных матчах
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игроках, отсутствующих в контрольных матчах.

«В ближайшее время в общую группу должен вернуться Руслан Безруков. Надеемся, что Ашурматов тоже скоро вернётся. Надеемся, что в ближайшие семь-восемь дней подготовится Иву.

Даку возвращается к нам после паузы. Он провёл длительный отрезок без отдыха, и ему нужно было дать паузу. Нужно будет посмотреть, в каком состоянии он вернётся. Всё это будет в рабочем режиме. Будем обследовать и смотреть, дозировать нагрузки», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.

Вчера, 4 июля, «Рубин» в контрольном матче встречался с самарскими «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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