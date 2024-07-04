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«Есть вина игроков». Фоден встал на защиту Саутгейта, подвергающегося критике

«Есть вина игроков». Фоден встал на защиту Саутгейта, подвергающегося критике
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Крайний нападающий сборной Англии Филип Фоден поддержал главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта, который подвергается критике за качество игры английской национальной команды на Евро-2024.

«Игроки обязаны взять часть вины на себя. Должны быть лидеры, которые соберутся вместе и поймут, почему что-то не работает.

Тренер может сделать не так уж и много. Он вводит вас в систему и говорит, как прессинговать. Если что-то идёт не так, то [футболистам] необходимо разобраться с этим.

Я не могу быть лучшим игроком Премьер-лиги, если, приехав сюда, не доказываю это», — приводит слова Фодена Reuters.

Напомним, Фоден принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых не отметился результативными действиями.

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