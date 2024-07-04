«Есть вина игроков». Фоден встал на защиту Саутгейта, подвергающегося критике

Крайний нападающий сборной Англии Филип Фоден поддержал главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта, который подвергается критике за качество игры английской национальной команды на Евро-2024.

«Игроки обязаны взять часть вины на себя. Должны быть лидеры, которые соберутся вместе и поймут, почему что-то не работает.

Тренер может сделать не так уж и много. Он вводит вас в систему и говорит, как прессинговать. Если что-то идёт не так, то [футболистам] необходимо разобраться с этим.

Я не могу быть лучшим игроком Премьер-лиги, если, приехав сюда, не доказываю это», — приводит слова Фодена Reuters.

Напомним, Фоден принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых не отметился результативными действиями.

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