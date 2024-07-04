Алсу Абдуллина прокомментировала возвращение в «Локомотив»

Российская защитница Алсу Абдуллина прокомментировала переход в московский «Локомотив».

«Очень рада вернуться в родные края, в «Локомотив», с которым мы завоевали немало трофеев, в 2021 году сделали требл. Уже в субботу приступаю к тренировкам. Здесь всё для меня знакомо, многие девчонки по-прежнему в команде. Хочу помочь клубу вновь стать чемпионом России!» — приводит слова Абдуллиной официальный сайт клуба.

Ранее Абдуллина уже выступала за «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года и серебряным призёром 2020 года. В составе «Челси» она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023).

В сезоне-2023/2024 она играла за «Париж» на правах аренды. 23-летняя Алсу Абдуллина дебютировала в Лиге чемпионов. Абдуллина вызывается в сборную России.