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Алсу Абдуллина прокомментировала возвращение в «Локомотив»

Алсу Абдуллина прокомментировала возвращение в «Локомотив»
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Российская защитница Алсу Абдуллина прокомментировала переход в московский «Локомотив».

«Очень рада вернуться в родные края, в «Локомотив», с которым мы завоевали немало трофеев, в 2021 году сделали требл. Уже в субботу приступаю к тренировкам. Здесь всё для меня знакомо, многие девчонки по-прежнему в команде. Хочу помочь клубу вновь стать чемпионом России!» — приводит слова Абдуллиной официальный сайт клуба.

Ранее Абдуллина уже выступала за «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года и серебряным призёром 2020 года. В составе «Челси» она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023).

В сезоне-2023/2024 она играла за «Париж» на правах аренды. 23-летняя Алсу Абдуллина дебютировала в Лиге чемпионов. Абдуллина вызывается в сборную России.

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