Оздоев — о гегемонии «Зенита» в РПЛ: а что в этом плохого?

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«А что в этом плохого? Пусть другие подтягиваются. «Зенит» же не виноват в том, что конкуренты не могут его обогнать. Пусть дают бой. В моё время те же «Локомотив» и «Краснодар» всегда боролись с нами, просто мы в конце отрывались от них и досрочно становились чемпионами. Нужно понять одну вещь: ты завоёвываешь титул не в матчах с топ-командами, а против середняков», — приводит слова Оздоева «Российская газета».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.