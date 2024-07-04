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«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с черногорским «Арсеналом»

«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с черногорским «Арсеналом»
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В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и черногорский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Швейцария» в Златиборе (Сербия). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 июля 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Не начался
Арсенал Тв
Тиват, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Стаматов, Лукиных, Гоцук, Тихий, Боженов, Боселли, Калайда, Калинский, Ермаков, Кутателадзе.

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. В сезоне-2023/2024 тиватский «Арсенал» занял седьмое место в Первой лиге Черногории.

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