Кроос подверг критике Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»

Центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на слова экс-вратаря бундестим Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией назвал «Фурия Роха» «командой детей».

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«Леманн нас не представляет. Его мнение всегда отличается от других. Они [сборная Испании] показали, что у них есть игроки с опытом: [Альваро] Мората, Родри, Начо, [Дани] Карвахаль. То, что он говорит, не является правдой. Мы ожидаем матч с очень сильной Испанией. Они играют очень хорошо, но и мы тоже. Я с нетерпением жду красивого футбола», — приводит слова Крооса Goal.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

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