Кузьмичёв раскритиковал решение «Локомотива» не продлевать контракт с Миранчуком

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал непродление железнодорожниками контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

«Это в первую очередь непонимание, из чего складывается трансфер футболиста в долгосрочной перспективе. Они приняли решение, что у них будет такой-то уровень зарплат в команде. Но сейчас они не подписали Антона. Значит, на эту позицию нужен хотя бы примерный по уровню игрок. Такого нет на рынке. Но даже если он появится, надо заплатить за его трансфер, предложить ему зарплату, дать подписной бонус и агентские выплаты. Если эти цифры положить на другую чашу весов, получится, что они заплатят гораздо больше, чем за продление Антона», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.