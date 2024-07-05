ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина — Эквадор: онлайн-трансляция матча Кубка Америки по футболу начнётся в 04:00

Аргентина — Эквадор: онлайн-трансляция матча Кубка Америки по футболу начнётся в 04:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Аргентины и Эквадора. Матч пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрес Матонте из Уругвая. Матч начнётся в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Календарь Кубка Америки - 2024
Сетка плей-офф Кубка Америки - 2024

Лионель Месси сыграл в теннис:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android