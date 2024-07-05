Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аргентина — Эквадор: онлайн-трансляция матча Кубка Америки по футболу начнётся в 04:00

Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Аргентины и Эквадора. Матч пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрес Матонте из Уругвая. Матч начнётся в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Лионель Месси сыграл в теннис: