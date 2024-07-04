Пикфорд обратился к болельщикам сборной Англии перед четвертьфиналом Евро-2024

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд обратился к болельщикам перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы. Сборная Англии встретится со Швейцарией в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Верьте в нас! Мы выйдем биться на 100% и отдадим 100% от самих себя. Нам нужна поддержка болельщиков, поскольку это важная часть нашей команды. Атмосфера, которую вы создаёте, помогает нам», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.