Артета: если изучить статистику, то «Арсенал» должен был выиграть АПЛ в минувшем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, что он думает относительно того, что в минувшем сезоне «канониры» не стали чемпионами Англии, несмотря на демонстрацию качественной игры.

«Если всё проанализировать, собрать статистику и посмотреть на всё, что команда сделала за последние 11 месяцев в Премьер-лиге, мы должны были выиграть её. Так говорит статистика.

Однако реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому есть кое-что, с чем мы не справлялись так же хорошо, как «Сити». Я думаю, мы понимаем, в чём разница. Считаю, мы продвинулись очень далеко. В последние 24 месяца мы были действительно стабильны в плане производительности и уровня, которого хотим достичь. Отрывы очень малы. Можно достигнуть желаемого на 90%, но успех и завоевание крупных трофеев определяют оставшиеся 10%, 5%, 1%», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, по итогам минувшего сезона АПЛ «Арсенал» занял второе место, пропустив вперёд «Манчестер Сити».

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ: