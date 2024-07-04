Игрок «Рубина» Вада предположил, кто выиграет чемпионат Европы 2024 года

Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада рассказал о своих предпочтениях на чемпионате Европы 2024 года.

«Внимательно слежу и за Евро, и за Аргентиной на Копа Америка, стараюсь смотреть матчи. На Евро болею за сборную Испании, очень нравится, как они играют. Пока они сильнее всех на турнире.

Ожидания от четвертьфинала с Германией? Думаю, что игра будет закрытой, команды не будут лететь в атаку, а постараются выжидать. Тем не менее и те, и другие стараются играть с мячом, играть во владение. Рано или поздно кто-то раскроется. Думаю, в четвертьфинале победит Испания. Они же и выиграют сам Евро», — приводит слова Вады Metaratings.

Сборная Испании встретится с Германией в матче 1/4 финала чемпионата Европы завтра, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии.