Оздоев: у нас любят принижать своих игроков. Это очень плохая практика

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Не был ли удивлён, что парижане интересуются Сафоновым? Нет. Матвей — отличный игрок, относительно молодой для вратаря. Он надёжный. Давайте будет честны — посмотрите, какие голкиперы у топ-клубов. Там нет прямо фантастических вратарей, таких, какими раньше были Оливер Кан, Икер Касильяс. Сафонов способен быть основным в «ПСЖ». Просто у нас любят принижать своих футболистов. Это очень плохая практика. Я в Турции пересекался с ребятами, которые играли в Англии, Италии. И могу сказать, что у нас есть намного круче ребята», — приводит слова Оздоева «Российская газета».

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.