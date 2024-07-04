16-летний Ямаль отреагировал на слова Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»

16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал слова экс-вратаря Германии Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с «Фурия Роха» назвал её «командой детей». Встреча состоится завтра, 5 июля.

Материалы по теме Йенс Леманн: сборная Испании — это команда детей

«Мы уже говорили, что подобные вещи помогают нам быть более мотивированными. В конце концов, что он мог сказать? Он немец и хочет помочь своей национальной команде, но на поле будет видно, насколько мы малы и неопытны», — приводит слова Ямаля Goal.

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: