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16-летний Ямаль отреагировал на слова Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»

16-летний Ямаль отреагировал на слова Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»
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16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал слова экс-вратаря Германии Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с «Фурия Роха» назвал её «командой детей». Встреча состоится завтра, 5 июля.

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«Мы уже говорили, что подобные вещи помогают нам быть более мотивированными. В конце концов, что он мог сказать? Он немец и хочет помочь своей национальной команде, но на поле будет видно, насколько мы малы и неопытны», — приводит слова Ямаля Goal.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч Испания — Германия пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Игра начнётся в 19:00 мск.

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