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Производство фильма о Фёдоре Черенкове находится на заключительной стадии

Производство фильма о Фёдоре Черенкове находится на заключительной стадии
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Фильм о легендарном футболисте Фёдоре Черенкове находится на стадии постпродакшн. Об этом сообщил телеграм-канал проекта.

«Ровно год назад мы били тарелку! Сейчас картина в стадии постпродакшн: спецэффекты, компьютерный монтаж, озвучание. И всё ближе премьера.

31 октября. «Федя. Народный футболист». Во всех городах страны», — написано в сообщении.

Лента затронет историю о мечте народного любимца сыграть на чемпионате мира, которую не удаётся осуществить из-за психологических проблем игрока.

Проектом занимается продюсерский центр «Сделано в «Дело». Главные роли сыграют Станислав Румянцев («Трудные подростки», «Большая игра»), телеведущий Николай Фоменко, Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Легенда №17»), Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко.

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