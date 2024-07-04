Самый успешный российский тренер в Африке: у нашей сборной не будет проблем с Замбией

Самый успешный российский тренер в Африке Виктор Бондаренко отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Замбии.
«Сейчас идёт ежегодный африканский турнир COSAFA, там Замбия представляет новое поколение, естественно, они проигрывают. Сейчас эта команда не такая сильная, как была раньше. Вообще, Замбия – талантливая страна, была чемпионом Африки, но сегодня, повторюсь, у них смена поколений.
Звёзд в команде у них нет, они появляются позже, когда уже вдоволь наиграются и становятся лидерами. Сейчас у них талантливая молодёжь, но нужно обыграться, поэтому на данный момент такой тяжёлый период. У сборной России не должно быть проблем с Замбией, тут и говорить не о чем», – сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Отметим, что Бондаренко имеет следующие регалии в качестве тренера:
- чемпион Мозамбика: 1987;
- чемпион Мозамбика: 1993, 1994;
- обладатель Кубка Мозамбика: 1993, 1995;
- обладатель Кубка ЮАР: 1996;
- обладатель Суперкубка КАФ: 1996;
- обладатель Кубка Восьми: 1996;
- тренер года в Мозамбике: 1988, 1995;
- тренер года в ЮАР: 1996;
- лучший иностранный тренер Анголы: 2011, 2012.