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Мбаппе: Роналду — легенда футбола, но сборная Франции надеется на победу

Мбаппе: Роналду — легенда футбола, но сборная Франции надеется на победу
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о форварде Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это большая честь, все знают, как я восхищаюсь этим игроком. Мы всегда на связи. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я Роналду? Нужно понимать, что его очень ценят, он уникальный игрок, а его достижения говорят сами за себя. Только уважение к нему», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, матч Португалия — Франция пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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