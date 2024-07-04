Мбаппе: Роналду — легенда футбола, но сборная Франции надеется на победу

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о форварде Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

«Это большая честь, все знают, как я восхищаюсь этим игроком. Мы всегда на связи. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я Роналду? Нужно понимать, что его очень ценят, он уникальный игрок, а его достижения говорят сами за себя. Только уважение к нему», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, матч Португалия — Франция пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: