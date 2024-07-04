ЦСКА объявил состав на матч Братского кубка с ОФК
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В матче Братского кубка встретятся российский ЦСКА и сербский ОФК из Белграда. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
04 июля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
ОФК Белград
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Жемалетдинов, Чалов.
Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).
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