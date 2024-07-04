Тренер «Динамо» Личка высказался о возможных подписаниях Миранчука и Дзюбы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможных подписаниях полузащитника Антона Миранчука и нападающего Артёма Дзюбы. Оба игрока сейчас являются свободными агентами.

«Могут ли Антон Миранчук или Артём Дзюба оказаться в «Динамо»? Это большие игроки. Конечно, иметь таких футболистов в команде — это приятно для тренера. Но у нас в нападении номер один — Тюкавин. Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина. По Миранчуку — посмотрим», – приводит слова Лички «Советский спорт».

После минувшего сезона Артём Дзюба и Антон Миранчук покинули московский «Локомотив».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук, который является воспитанником железнодорожников, провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Дзюба в стан железнодорожников перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.