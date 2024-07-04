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«Не оставим страну в этих руках». Мбаппе призвал идти на парламентские выборы во Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе призвал граждан своей страны приходить на парламентские выборы.

«Это действительно срочно. Как никогда необходимо идти голосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты, они катастрофические», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, во Франции прошёл 1-й тур выборов в парламент страны, в которых победили оппоненты действующей власти — партия Марин Ле Пен.

Ранее Мбаппе уже призывал граждан Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен.

Напомним, завтра, 5 июля, состоится матч Португалия — Франция, который пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: