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«Не оставим страну в этих руках». Мбаппе призвал идти на парламентские выборы во Франции

«Не оставим страну в этих руках». Мбаппе призвал идти на парламентские выборы во Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе призвал граждан своей страны приходить на парламентские выборы.

«Это действительно срочно. Как никогда необходимо идти голосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты, они катастрофические», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, во Франции прошёл 1-й тур выборов в парламент страны, в которых победили оппоненты действующей власти — партия Марин Ле Пен.

Ранее Мбаппе уже призывал граждан Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен.

Напомним, завтра, 5 июля, состоится матч Португалия — Франция, который пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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