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Мбаппе оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2024

Мбаппе оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2024
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о шансах французской национальной команды стать чемпионом Европы 2024 года.

«Я не предсказываю будущее. Пока что нам удалось пройти все этапы. Мы играли на победу, демонстрируя наши амбиции. [Сейчас] мы сосредоточены только на Португалии.

На чемпионате Европы жёсткая конкуренция. Здесь только большие команды, Всё будет зависеть от деталей. Они [Португалия] тоже много работали. Мы хотим получить наш билет в полуфинал. На тренировках всё идёт отлично. Мы готовы», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, завтра, 5 июля, состоится матч Португалия — Франция, который пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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