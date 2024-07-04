Защитник «Динамо» Лепский: предстоящий сезон будет показательным для меня

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский оценил свои перспективы в команде перед предстоящим сезоном Российской Премьер-Лиги. 1-й тур чемпионата России запланирован на 20-22 июля.

«Очень надеюсь, что в новом сезоне буду больше привлекаться к играм первой команды, но тут итоговое решение остаётся за тренером. Я стараюсь выкладываться на тренировках по максимуму, сильно с себя спрашивать.

Предстоящий сезон будет показательным для меня. Очень хочется играть и доказывать. Буду делать для этого всё возможное», — приводит слова Лепского Legalbet.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 19-летний Иван Лепский провёл один матч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.