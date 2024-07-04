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Бибрас Натхо: снова быть в России — это нечто особенное

Бибрас Натхо: снова быть в России — это нечто особенное
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Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо высказался о приезде в Россию на матчи Братского кубка.

«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. Много приятных воспоминаний связано у меня с этой страной. Я провёл здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом.

Поэтому находиться в России и играть здесь в футбол — очень приятно, с учётом того, что следующая игра в Братском кубке будет с ЦСКА. Для меня этот матч будет крайне особенным, я стараюсь наслаждаться каждым моментом здесь», — приводит слова Натхо Legalbet.

В России 36-летний Бибрас Натхо выступал за казанский «Рубин» (2010-2013) и московский ЦСКА (2014-2018).

Братский кубок 2024 года проходит в период с 3 по 7 июля в Москве.

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