«Он немного напряжён». Мбаппе поддержал Гризманна, подвергающегося критике

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал слова поддержки в адрес партнёра по национальной команде Антуана Гризманна, который подвергается критике за уровень своей игры на Евро-2024.

«В последнее время он был немного напряжён. Я считаю это несправедливым. Особенно с учётом того, что эта критика исходит из страны [Франции]. Он переживает трудное время, но мы должны его поддержать, ведь Антуан многое сделал для сборной. Он подвергается нападкам, мне немного больно [из-за этого]. Гризманн всегда отдавал все силы ради сборной Франции и обладал правильным мышлением. Поддержите его, ведь он важный игрок для нас», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, на Евро-2024 Гризманн принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: