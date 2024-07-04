Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: надеемся, к нам придут ещё минимум три легионера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился информацией о трансферных планах дагестанского клуба.

– Клуб объявил о переходах трёх футболистов. Сколько игроков ещё пополнят команду в летнее окно?

– Да, некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут ещё минимум три футболиста. Я говорю про легионеров, – приводит слова Газизова Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб получил право выступить в элите, заняв второе место место в Первой лиге по итогам минувшего сезона. Первую строчку в турнирной таблице заняли подмосковные «Химки».

Напомним, к данному моменту новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев и Илья Кирш, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.