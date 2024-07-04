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Дешам рассказал об угрозе Роналду для сборной Франции в преддверии игры с Португалией

Дешам рассказал об угрозе Роналду для сборной Франции в преддверии игры с Португалией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о 39-летнем нападающем Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд на Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он всегда представлял угрозу в атакующем плане. У него есть необходимые навыки для того, чтобы забивать и быть ключевым игроком. Он обладает всем этим. Он по-прежнему остаётся очень серьёзным соперником», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Роналду принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых не отметился голами, но сделал один ассист.

Матч Португалия — Франция пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

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