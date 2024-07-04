Дешам рассказал об угрозе Роналду для сборной Франции в преддверии игры с Португалией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о 39-летнем нападающем Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд на Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

«Он всегда представлял угрозу в атакующем плане. У него есть необходимые навыки для того, чтобы забивать и быть ключевым игроком. Он обладает всем этим. Он по-прежнему остаётся очень серьёзным соперником», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Роналду принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых не отметился голами, но сделал один ассист.

Матч Португалия — Франция пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: