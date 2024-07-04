«Отличный, отличный!» Захарян — о настрое на новый сезон

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос о настрое на новый сезон.

«Как настрой на сезон? Отличный, отличный!» — приводит слова Захаряна Legalbet.

Отмечается, что Арсен Захарян посетил матч Братского кубка — 2024 «Динамо» — «Партизан». Встреча состоялась вчера, 3 июля. «Партизан» одержал победу в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2.

В сезоне-2023/2024 испанской Примеры 21-летний Арсен Захарян провёл 29 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника пять игр в Лиге чемпионов и шесть матчей в Кубке Испании. Результативными действиями россиянин не отметился.