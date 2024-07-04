«У него нет депрессии!» Дешам — о словах Мбаппе, попросившего поддержать Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, которые ранее попросил поддержать соотечественника Антуана Гризманна, подвергающегося критике за уровень игры на Евро-2024.

«У него [Гризманна] нет депрессии!

Мы слишком строги с [Маркусом] Тюрамом? Я здесь не для того, чтобы судить о том, что вы пишете или говорите. Важно то, что я говорю им. Антуан, Маркус, в их игре есть положительные моменты, но есть и вещи, в которых можно добиться прогресса», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, на Евро-2024 Гризманн принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: