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«У него нет депрессии!» Дешам — о словах Мбаппе, попросившего поддержать Гризманна

«У него нет депрессии!» Дешам — о словах Мбаппе, попросившего поддержать Гризманна
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, которые ранее попросил поддержать соотечественника Антуана Гризманна, подвергающегося критике за уровень игры на Евро-2024.

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«У него [Гризманна] нет депрессии!

Мы слишком строги с [Маркусом] Тюрамом? Я здесь не для того, чтобы судить о том, что вы пишете или говорите. Важно то, что я говорю им. Антуан, Маркус, в их игре есть положительные моменты, но есть и вещи, в которых можно добиться прогресса», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, на Евро-2024 Гризманн принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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