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Тренер «Крыльев» Осинькин — о подписании Песьякова: мы брали не кота в мешке

Тренер «Крыльев» Осинькин — о подписании Песьякова: мы брали не кота в мешке
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал подписание голкипера Сергея Песьякова.

«Мы понимаем его уровень. Мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать. Пока всё нормально. Как будем распределять игровое время между Песьяковым и Ломаевым? Нам только за 10 дней июля и августа предстоят 10 игр (смеётся). Обещаю, мы найдём им обоим игровое время», – приводит слова Осинькина Metaratings.

«Крылья Советов» объявили о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Кроме «Ростова», ранее он выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний голкипер Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

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