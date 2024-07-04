«Пари НН» может подписать израильского футболиста Дана Глэйзера

«Пари Нижний Новгород» рассматривает возможность приобретения 27-летнего израильского футболиста Дана Глэйзера. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Глэйзер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».

Отметим, что минувший сезон полузащитник провёл в составе греческого «Крита», сыграв 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Tranfermarkt, составляет € 1 млн.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице. Команда оказалась в стыках, где встретилась с тульским «Арсеналом» за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб сумел сохранить прописку в РПЛ по итогам переходных матчей.