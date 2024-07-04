«Я знаю Мартинеса». Дешам высказался о матче Португалия — Франция в 1/4 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о португальской национальной команде в преддверии очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

«Эта команда предпочитает больше атаковать, чем защищаться. Сборная Нидерландов была относительно осторожна, Бельгия – тоже. Будет ли такой же и Португалия? Я знаю, что любит делать Роберто Мартинес. Мы постараемся проявить как можно больше мастерства.

Не знаю, будет ли то же самое [что и в финале Евро-2016], но это немногим сыграет на руку. Они входят в число лучших европейских команд. Это будет большой матч», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, матч Португалия — Франция пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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