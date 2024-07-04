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«Нам по силам огорчить ещё одного фаворита». Тренер Швейцарии Якин — о матче с Англией

«Нам по силам огорчить ещё одного фаворита». Тренер Швейцарии Якин — о матче с Англией
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии. Встреча состоится в субботу, 6 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам оказалось по силам сражаться с Германией, обыграть Италию. Почему бы теперь нам не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать мощный бой.

Думаю, сборная Англии — это команда, которая умеет выполнять задачи в отдельно взятом турнире. Это мы уже видели три года назад. Но нам по силам огорчить ещё одного фаворита. Мы знаем, как это делать. В этом матче все будет возможно. Надеюсь, удача снова будет на нашей стороне», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала швейцарцы обыграли сборную Италии со счётом 2:0.

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