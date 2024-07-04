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Гюндоган: нужно признать, что ещё недавно сборная Испании была сильнее Германии

Гюндоган: нужно признать, что ещё недавно сборная Испании была сильнее Германии
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Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением об Испании в преддверии очного матча команд на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с нетерпением ждём завтрашней игры — очень сложной, но нет причин выходить на эту игру с неуверенностью. Этот матч будет из разряда «сделай или умри». Если люди говорят, что это две лучшие команды турнира, то это показывает, что мы многое сделали правильно.

В недавнем прошлом они были лучше нас, если посмотреть на рекорды. Это факт. Мы хотим изменить это завтра», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ноябре 2020 года в матче Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счётом 6:0.

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