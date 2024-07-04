Аргентина — Эквадор: статистика личных встреч, история противостояний

5 июля в Кубке Америки 2024 года пройдёт первый матч 1/4 финала, в котором сыграют сборные Аргентины и Эквадора. Встреча начнётся в 4:00 по московскому времени.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч Аргентины и Эквадора.

Всего матчей: 40.

Побед Аргентины: 24.

Побед Эквадора: 5.

Ничьих: 11.

Разница голов — 98-35 в пользу Аргентины.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.