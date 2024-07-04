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Аргентина — Эквадор. Прямая трансляция
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Аргентина — Эквадор: статистика личных встреч, история противостояний

Аргентина — Эквадор: статистика личных встреч, история противостояний
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5 июля в Кубке Америки 2024 года пройдёт первый матч 1/4 финала, в котором сыграют сборные Аргентины и Эквадора. Встреча начнётся в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч Аргентины и Эквадора.

  • Всего матчей: 40.
  • Побед Аргентины: 24.
  • Побед Эквадора: 5.
  • Ничьих: 11.
  • Разница голов — 98-35 в пользу Аргентины.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Турнирная сетка Кубка Америки - 2024
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