Гильерме объяснил, почему не состоялся его прощальный матч в «Локомотиве»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, почему не был организован его прощальный матч. Ранее футболист покинул клуб после завершения срока контракта. 38-летний голкипер провёл в «Локомотиве» 17 лет.

«Если бы я завершал карьеру, тогда сейчас могли бы сделать. Но из‑за того, что я не собираюсь завершать, не знаю.

Мне объявили о решении до игры с «Факелом», это был предпоследний матч в сезоне. Оставались две игры: с «Факелом» и «Балтикой». До игры с «Факелом» мы могли попасть в топ‑3. Мы эту тему даже обсудили с руководством, врать не буду. Я сказал, что команда борется за топ‑3, поэтому не знаю, стоит ли это делать. Может, это будет рискованным шагом, потому что я давно не играл. Если мы собираемся бороться за топ‑3, думаю, нет смысла», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Маринато Гильерме не провёл ни одного матча. На его счету пять игр в Фонбет Кубке России.