Нагельсман: сборная Испании больше не играет просто в тики-таку

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о сильных сторонах Испании в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Евро-2024, который состоится завтра, 5 июля.

«Испания всегда старается высоко прессинговать для того, чтобы набирать обороты и получать мяч высоко. Это то качество, которого они смогли достичь, это больше не просто тики-така (испанская футбольная тактика, основанная на коротком пасе и движении с мячом в разных зонах поля, а также на постоянном владении мячом. — Прим. «Чемпионата»).

У нас есть много хороших подходов к обороне [соперника], когда мы много владеем мячом. Но нам не удастся делать это на протяжении 90 минут. Будут периоды, когда мы захотим атаковать и усложним им жизнь», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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