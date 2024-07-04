17-летний брат Мбаппе Этан стал игроком «Лилля»

«Лилль» объявил о подписании контракта с 17-летним центральным полузащитником Этаном Мбаппе, являющимся братом нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Трудовое соглашение с Мбаппе рассчитано на три сезона.

«Этан, надень свои новые доспехи и носи цвета «Лилля» с гордостью», — написано в аккаунте французского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Лилль»

Напомним, до того, как присоединиться к «Лиллю», 17-летний полузащитник выступал за молодёжные команды «ПСЖ» и был задействован в основной команде французского гранда. В минувшем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: