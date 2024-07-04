Агент защитника «Краснодара» Алонсо сообщил о возвращении игрока в «Атлетико Минейро»

Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, заявил о возвращении игрока в Бразилию.

В интервью ABC Cardinal Серрати подчеркнул, что «Атлетико Минейро» заплатит Алонсо за расторжение контракта с «Краснодаром» и подпишет соглашение с командой на три года.

К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В минувшем сезоне 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.