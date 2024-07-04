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Защитник «Ахмата» Богосавац предположил, какая сборная станет чемпионом Европы

Защитник «Ахмата» Богосавац предположил, какая сборная станет чемпионом Европы
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Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился ожиданиями от решающих стадий чемпионата Европы 2024 года.

«Есть несколько фаворитов, но чемпионом станет Франция. У них индивидуально игроки очень сильные, и я считаю, что Мбаппе станет лучшим игроком турнира. Португалия тоже имеет хороший состав, но меня своей игрой также удивила сборная Германии. Эти сборные могут навязать борьбу, но я думаю, что выиграет Франция», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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