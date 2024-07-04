ЦСКА — ОФК: Гаич удвоил преимущество армейцев на 47-й минуте матча Братского кубка

В эти минуты проходит матч Братского кубка, в котором встречаются российский ЦСКА и сербский ОФК. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. ЦСКА выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 47-й минуте второй мяч армейцев забил защитник Милан Гаич.
На 34-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
Братский кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК), проходит в период с 3 по 7 июля в Москве. Организатором турнира является «Динамо». Игры Братского кубка принимают стадионы «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена». Вчера, 3 июля, в первом матче Братского кубка «Партизан» обыграл «Динамо» (2:2, 4:2 пен.).
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