«Я твой фанат №1». Мбаппе отреагировал на переход своего 17-летнего брата в «Лилль»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал новость о переходе своего 17-летнего брата Этана Мбаппе в «Лилль». Напомним, юный полузащитник подписал контракт, рассчитанный на три сезона.

Материалы по теме 17-летний брат Мбаппе Этан стал игроком «Лилля»

«Поздравляю с первым профессиональным контрактом. Начало большого приключения в отличном клубе. Всего самого наилучшего для тебя и твоей команды. Я твой поклонник номер один. Самое сложное — это начать, но ты справишься. Сейчас смотрю рейсы [по маршруту] Мадрид — Лилль хаха», — написал нападающий «Реала» в своей социальной сети.

Напомним, до того, как присоединиться к «Лиллю», 17-летний полузащитник выступал за молодёжные команды «ПСЖ» и был задействован в основной команде французского гранда. В минувшем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: