«Он хочет настроить Бразилию против меня». Винисиус резко ответил на критику журналиста

Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на критику журналиста Тьяго Лейфета в адрес игры футболиста на Кубке Америки — 2024.

«Он просто хочет настроить Бразилию против меня и нашей сборной. Чем меньше людей будет его смотреть, тем лучше», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

Лейфет заявил, что Винисиус больше думает, как самому ударить по мячу, вместо того чтобы сыграть на команду. Также журналист привёл конкретные ситуации, где нападающий мог поделиться мячом.

Напомним, 23-летний футболист принял участие в трёх матчах Кубка Америки — 2024, в которых он отметился двумя голами. Эти мячи Винисиус забил в матче 2-го тура группового этапа турнира с Парагваем (1:4).

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: