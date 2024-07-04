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Пивоваров: в сезоне-2024/2025 у «Динамо» будет новая форма, но не с самого начала

Пивоваров: в сезоне-2024/2025 у «Динамо» будет новая форма, но не с самого начала
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о новой форме команды.

«В настоящий момент у нас контракт с Wildberries, по которому мы получаем экипировку Puma. Но мы близки к решению по новому техническому спонсору. Это будет знаковое событие для российского футбола. В сезоне-2024/2025 у «Динамо» будет новая форма? Да, но не с самого его начала», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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