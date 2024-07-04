«Локомотив» объявил, что Керк покинул клуб, приостановив действие контракта

Нидерландский полузащитник Гирано Керк покинул московский «Локомотив». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Нидерландский футболист Гирано Керк, воспользовавшись приложением 7 к регламенту по статусу игроков ФИФА, уведомил футбольный клуб «Локомотив» о приостановке договора с нашей командой до 30 июня 2025 года. Учитывая сроки его действия, Керк перестаёт быть футболистом ФК «Локомотив».

Минувший сезон Керк отыграл в бельгийском «Антверпене», воспользовавшись тем же положением ФИФА. В национальном чемпионате вышел на поле в 26 матчах, забив два мяча», — написано в заявлении клуба.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей.