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Гильерме: я бы хотел остаться в России, получится или нет — не знаю

Гильерме: я бы хотел остаться в России, получится или нет — не знаю
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о возможных вариантах продолжения карьеры. Ранее вратарь покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. Маринато Гильерме играл за «Локомотив» на протяжении 17 лет.

«Собираюсь ли я завершать карьеру? Не собираюсь, я хочу ещё поиграть хотя бы два года. Считаю, что у меня есть физические кондиции. Сейчас я посмотрю все варианты.

Я уже столько лет в России, люблю её. Появилось несколько вариантов в Бразилии, это моя родная страна, но всё равно считаю, что мне там уже будет тяжело жить после 17 лет в России. Я бы хотел остаться здесь. Получится или нет — не знаю», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 38-летний Маринато Гильерме не провёл ни одного матча. На его счету пять игр в Фонбет Кубке России.

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